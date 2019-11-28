Визит "представителей Крыма" на форум в Женеве: МИД направило ноту в ООН

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Постоянное представительство Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве заблаговременно направило официальную вербальную ноту Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве и Управлению по правовым вопросам штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке о возможном участии в Форуме по вопросам меньшинств представителей оккупационных властей Крыму и их пособников. Об этом говорится в сообщении в Facebook, обнародованном постпредством Украины в Женеве, передает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чубаров прокомментировал визит "крымского депутата" на форум ООН

"Осознавая абсолютно открытый характер форума,.. Украина, впрочем, сделала ряд превентивных шагов для предупреждения секретариата и руководства форума о нелегитимности возможного участия в нем представителей оккупационных властей Крыма и их пособников. В частности, постпредство Украины в Женеве заблаговременно направило официальную вербальную ноту по этому поводу Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве и Управлению по правовым вопросам штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а также продолжает проводить соответствующую разъяснительную работу с привлечением международных партнеров", - сообщили дипломаты.

Сообщается, что Украина принимает участие в заседаниях этого форума, фокусируясь на его ведущей теме.

"Уже в рамках первого утреннего заседания наша делегация дала обстоятельные разъяснения по реализации в нашем государстве закона об образовании и других аспектов языковой политики, в том числе реагируя на некоторые упреки. Планируются и другие предметные выступления в ходе дальнейших заседаний", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее сегодня бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил об участии Бальбека и других так называемых "представителей Крыма" на форуме.