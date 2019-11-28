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Зеленский и Меркель обсудили подготовку "нормандской" встречи 9 декабря

Зеленский и Меркель обсудили подготовку "нормандской" встречи 9 декабря

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили подготовку встречи в "нормандском формате" 9 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года", - указали в ОПУ.

Ранее посол Украины в Берлине Мельник заявил, что это уже 7-й по счету телефонный разговор Президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Напомним, Зеленский рассчитывает обсудить на "нормандской" встречи сроки деоккупации и обмена пленными. Он заявил, что местные выборы в Донбассе станут одной из тем "нормандского" саммита.

Источник: УНН
Теги: Ангела Меркель, Владимир Зеленский
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