Зеленский и Меркель обсудили подготовку "нормандской" встречи 9 декабря

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили подготовку встречи в "нормандском формате" 9 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года", - указали в ОПУ.

Ранее посол Украины в Берлине Мельник заявил, что это уже 7-й по счету телефонный разговор Президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Напомним, Зеленский рассчитывает обсудить на "нормандской" встречи сроки деоккупации и обмена пленными. Он заявил, что местные выборы в Донбассе станут одной из тем "нормандского" саммита.