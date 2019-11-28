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Госгеокадастру назначили нового главу и поручили отстранить всех региональных руководителей

Госгеокадастру назначили нового главу и поручили отстранить всех региональных руководителей

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Новым председателем Госгеокадастра назначен Денис Башлык, ведомству дали поручение отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений службы. Об этом сообщил в Facebook министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.

"Денис Башлык назначен председателем Госгеокадастра. Кабинет министров также дал поручение Геокадастру отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений и провести Министерству экономики комплексную проверку нарушений законодательства по управлению землей", - отметил министр.

Также он рассказал о поручении ведомству:

  • Минэкономики провести в месячный срок комплексную проверку работы Госгеокадастра и ее территориальных органов, в частности в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрении обращений о продлении (обновлении) договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности за период 2018-2019 годов.
  • Госгеокадастру на период проведения проверки отстранить от выполнения должностных обязанностей руководителей и заместителей руководителей главных управлений Госгеокадастра в областях и г. Киеве.
  • Минэкономики подать Кабинету министров информацию о результатах проверки в двухнедельный срок со дня его завершения.

Напомним, Госгеокадастр рассчитывает провести инвентаризацию сельхозземель до открытия рынка земли.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Госгеокадастр, Тимофей Милованов
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