Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела по новому украинскому правописанию

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Окружной административный суд снова перенес рассмотрение по существу дела по обжалованию нового правописания на 30 января. Об этом журналисту УНН сообщил один из истцов председатель общественной организации “Правовое государство” Ростислав Кравец.

“Суд перенес заседание на 30 января в 15:00”, — сказал Кравец.

По его словам, заседание перенесли, потому что Министерство образования Украины не получило иск и возражения.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева объединил в одно производство два дела об обжаловании новой редакции правописания и назначил к рассмотрению по существу.

Напомним, истица обратилась в суд в интересах своей дочери — ученицы 7-го класса — и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года “Вопросы украинского правописания”.

Также в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Кабинету Министров Украины о признании незаконным и отмене Постановления Правительства № 437 от 22 мая 2019 года, которым был утверждено украинское правописание в новой редакции. Истцом выступает ОО “Правовое государство”.

Новая редакция “Украинской правописания” вступило в силу 3 июня. Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции “Украинского правописания”.