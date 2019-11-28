В Украине на 15,8% выросли долги по зарплатам - Госстат

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Задолженность экономически активных предприятий по выплате заработных плат своим работникам в октябре 2019 выросла на 15,8%, пишет УНН со ссылкой на экспресс-выпуск Государственной службы статистики Украины.

Задолженность по выплате зарплат растет в Украине 3 месяца подряд, а с начала 2019 года она увеличилась на 826 миллионов гривен.

“На 1 ноября 2019 г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3438,0 млн.грн, или 109,5% по сравнению с 1 октября 2019 г.”, — указано в сообщении.

Больше всего в октябре этого года выросли долги по выплате зарплат в сфере искусства, развлечений, отдыха и спорта — почти в 15 раз.

В региональном разрезе больше всего долгов перед своими работниками имеют работодатели в Сумской области — более 301 миллионов гривен, а меньше всего долгов — Черновицкой области — 87 тысяч гривен.

Напомним, в октябре задолженность по зарплате в Украине выросла на 11,5%.