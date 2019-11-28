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Столтенберг заявил, что ЕС не сможет защитить Европу без НАТО

Столтенберг заявил, что ЕС не сможет защитить Европу без НАТО

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макрона заявил, что Европейский союз не сможет защитить Евпропу без НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Генеральный секретарь приветствовал увеличение расходов Франции на оборону и ее поддержку усилий Европейского союза в области обороны. Он отметил, что при правильном подходе эти усилия могут укрепить европейский компонент НАТО.

"Европейский Союз не может защитить Европу, европейское единство не может заменить трансатлантическое единство. Сильный НАТО и сильный Европейский Союз - это две стороны одной медали", - сказал Столтенберг.

По его словам, усилия Франции на оборону и поддержку усилий ЕС в области обороны могут укрепить европейский компонент НАТО.

"Генеральный секретарь и президент Макрон согласились с важностью дальнейшего укрепления политической роли НАТО, и страны НАТО обсудят вопрос о дальнейшей адаптации НАТО на встрече лидеров НАТО в Лондоне на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что альянс является единственным гарантом безопасности в Европе.

Источник: УНН
Теги: ЕС, НАТО, безопасность, Йенс Столтенберг
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