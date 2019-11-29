Луценко рассказал, кто заработает на импорте спирта в Украину

КИЕВ. 28 ноября. УНН. “Спиртовая” реформа, анонсированная властью, загонит рынок в еще большую тень и будет способствовать появлению новых коррупционных схем, в частности на импорте иностранного спирта в Украине. Об этом в своем блоге написал народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Игорь Луценко, комментируя президентский законопроект № 2300 о ликвидации государственной монополии на производство спирта, передает УНН.

Экс-нардеп уточнил, что проектом Закона Украины предлагается ввести государственную монополию на импорт спирта. Документ, в частности, предусматривает разрешение на импорт спирта с 2023 года, и будет предоставляться он отдельным предприятиям чиновниками КМУ. В этом, собственно, политик, и видит источник будущей коррупции.

"Поскольку украинский спирт (особенно - с государственных спиртзаводов, устаревших морально и физически) стоит дороже, чем импортный, то импорт будет доминировать на рынке. А вот по законопроекту, именно чиновники Кабмина, причем совершенно непрозрачным способом (ведь отсутствуют какие-либо критерии), будут определять, кто будет контролировать поток импортного спирта. Таким образом, коллективы бандитов, которые ранее занимались нелегальным сбытом отечественного спирта, просто пересядут на спирт из-за рубежа. Или даже не пересядут, а просто поменяют вывески", - объясняет он.

Экс-нардеп утверждает, что предлагаемая модель "спиртовой" реформы в Украине выгодна нелегальным игрокам. В качестве примера Луценко напомнил о так называемом "контролере украинского водочного рынка Януковиче - Алексея Чеботарева". Последний, по словам Луценко, после Революции Достоинства бежал в РФ, но сейчас влияет на большинство предприятий "Укрспирта".

"По моим данным, тот же полулегендарных Чеба (Чеботарев, - ред.) с коллегами давно подготовился к такой "реформы", и уже приобрел несколько спиртовых заводов в Молдове и России, чтобы поставлять спирт в Украине через определенные его друзьями в Кабмине госструктуры", - пишет Луценко.

Довольно странным, по мнению экс-нардепа, есть предложение наделить Кабинет министров Украины полномочиями определять перечень госпредприятий-импортеров зарубежного спирта.

"Что помешает этим счастливым избранным импортерам залить весь украинский рынок дешевым спиртом и уничтожить украинское производство как явление?", - пишет Луценко.

Он убежден, что норму об открытии украинского рыкну для импортного спирта стоит убрать из проекта ЗУ.

"Вместе с тем другим законопроектом, при необходимости, внести изменения в Таможенный кодекс, или найти другой способ поддержать украинского производителя - вместо плодить новые коррупционные темы", - предлагает Луценко.

Как писал УНН, "спиртовой" законопроект Зеленского (2300) среди прочего, предлагает убрать норму, которая предусматривала производство алкогольной продукции из спирта исключительно украинского происхождения. Кроме того, по имеющейся информации УНН, правки Офиса Президента к законопроекту № 2300 (в рамках подготовки документа ко второму чтению) предусматривают разрешение на импорт спирта отдельными предприятиями с 2023 года.

В "Слуге народа", правда, уже заявили о готовности защитить отечественного производителя и запретить импорт спирта до 2025 года. С таким предложением, в частности, выступила нардеп Людмила Буймистер.