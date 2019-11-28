Украина и Россия провели двусторонние газовые переговоры: что известно

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Газпрома".

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы "Газпрома", состоялся обмен предложениями по решению поставленных перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.

Ранее УНН сообщал, что министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина не соглашается на предложение России относительно краткосрочного контракта на транзит газа в Европу потому, что это не выгодно.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" отправил российскому ПАО "Газпром" ответ на предложение о транзите газа, где указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Добавим, что 18 ноября стало известно, что Нафтогаз получил предложение Газпрома по транзиту газа. Речь идет об условиях транспортировки газа по территории Украины с 2020 года, ведь действующий контракт с российской стороной завершается в конце этого года. Переговоры на эту тему ведутся в трехстороннем формате - с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии.