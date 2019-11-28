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Найем рассказал, какую зарплату будет получать в Укроборонпроме

Найем рассказал, какую зарплату будет получать в Укроборонпроме

Мустафа Найем

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем рассказал, что его заработная плата в данной должности составляет более 40 тыс. грн. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Моя зарплата сейчас составляет около 43 000 гривен, это то, что официально есть в приказе о моем назначении. Но из того, что я понимаю из планов концерна, она будет существенно увеличена", - сообщил Найем.

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Напомним, бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что его назначили заместителем генерального директора "Укроборонпрома".

Источник: УНН
Теги: Украина, Укроборонпром, Мустафа Найем
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