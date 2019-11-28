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Гончарук призвал Укртрансбезопасность сменить руководителей в областях

Гончарук призвал Укртрансбезопасность сменить руководителей в областях

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Председатель правительства Алексей Гончарук призвал Укртрансбезопасность изменить руководителей на местах. Об этом премьер-министр Гончарук сказал в эфире ток-шоу “Право на власть”, передает УНН.

“Я призываю Укртрансбезопасность максимально быстро восстановить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в большинстве своем или представляли интересы „смотрящих“, или закрывали на это глаза”, — сказал Гончарук.

Премьер добавил, что в ближайшее время будет представлен план строительства дорог.

Как сообщал УНН, с 1 марта следующего года правительство планирует начать “большое строительство дорог”.

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Напомним, недавно премьер-министр Гончарук представил нового руководителя Укравтодора Александра Кубракова. Впоследствии, Кубраков заявил, что планирует привлекать иностранное финансирование на следующий год.

Источник: УНН
Теги: Украина, правительство, Укртрансбезопасность, Алексей Гончарук
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