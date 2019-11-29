В Британии вместо Джонсона на дебатах установили кусок льда, консерваторы возмущены

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правящая в Великобритании Консервативная партия пожаловалась на четвертый канал британского телевидения (Channel 4) за то, что пустое место лидера партии и премьер-министра страны Бориса Джонсона на теледебатах занял кусок льда. Как сообщает агентство Press Association, соответствующую жалобу консерваторы направили в адрес медиарегулятора Ofcom, передает УНН.

Дебаты на четвертом канале были посвящены теме климатических изменений. В них приняли участие лидеры пяти партий — Лейбористской партии, “либеральных демократов”, Шотландской национальной партии, Партии “зеленых”, валлийской “Плайд Камри”. В то же время лидер тори Джонсон и партии Brexit Найджел Фарадж отказались приходить в студию, и вместо них были установлены два круглых изображения карты Земли. Сделанные из льда они таяли на протяжении всего эфира.

Подобный демарш возмутил консервативную партию, которая потребовала от медиарегулятора проверить, не был ли телеканалом нарушен установленный кодекс вещания. Он обязывает телеканалы соблюдать принципы беспристрастного освещения событий. В направленном в Ofcom письме консерваторы назвали произошедшее “провокационной ангажированной выходкой”, которая “сама по себе может расцениваться как выражение политической мысли”.

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С помощью досрочных выборов, намеченных на 12 декабря, Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования соглашения по Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Джонсон, сменивший ее, настаивал на том, что страна должна покинуть ЕС 31 октября с соглашением или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейском Совете запрос о новой отсрочке Brexit — до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.

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