В Украине пора бы приглушить свободу слова - депутат Верховной Рады

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Депутат от партии “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк, выступила за то, чтобы ограничить свободу слова “из уважения к институту президентства”. Об этом она сказала в эфире “Настоящее время”, передает УНН.

“Мне кажется, что у нас в стране настолько сильная свобода слова, ее пора бы немного приглушить, из уважения к институту президентства фильтровать свою речь”, — заявила Василевская-Смаглюк.

Следует отметить, что она сказала это комментируя дело против своей коллеги, народного депутата София Федина и волонтеры Маруси Зверобой, которых подозревают в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее днем с участием ГБР были проведены обыски дома у Зверобой -за угроз Зеленскому.

Напомним, открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции “Европейская солидарность” Софии Фединой и военнослужащей Маруси Зверобой, которые опубликовали видео, на котором они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.

Кроме того, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщение о подозрении народного депутата от фракции “Европейская солидарность” София Федина и военнослужащему Маруси Зверобой из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского.