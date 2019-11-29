Одного из фигурантов в процессе импичмента Трампа обвинили в сексуальных домогательствах

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Три женщины обвинили в сексуальных домогательствах посла США в Европейском союзе Гордона Сондланда — одного из ключевых свидетелей расследования о возможном импичменте президента Дональда Трампа. Их заявления опубликованы журналом Portland Monthly и изданием ProPublica, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ заявили, что в разное время с 2003 по 2008 год — еще до своего назначения на пост посла в ЕС — Сондланд во время деловых встреч или после позволял себе нежелательные поцелуи и прикосновения. Кроме того, одна из них утверждает, что Сондланд обнажился перед ней. По словам женщин, после получения отказа он мстил им, создавая проблемы профессионального характера.

Сондланд категорически отвергает все обвинения. По его словам, заявления женщин о якобы сексуальных домогательствах с его стороны были сфабрикованы с политическими целями.

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Обвинения в адрес Сондланда были опубликованы через неделю после его выступления в Конгрессе на слушаниях в рамках расследования о возможном импичменте президента Дональда Трампа. В центре расследования — заморозка военной помощи Украине летом этого года и другие эпизоды, которые демократы расценивают как давление на Киев с целью начать расследование против Байдена — возможного кандидата в президенты от демократов и политического оппонента Трампа.

На слушаниях Сондланд заявил, что был уверен в том, что Трамп добивается от Украины расследования, которое может навредить Байдена. Он утверждает, что именно этого добивался адвокат Трампа Руди Джулиани. В то же время он не смог подтвердить, что Трамп прямо говорил с ним об этом. Сам президент утверждает, что сказал Сондланду: “Я ничего не хочу от Украины”.