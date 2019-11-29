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Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста экс-нардепу Пашинскому

Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста экс-нардепу Пашинскому

Сергей Пашинский

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня, 29 ноября, суд рассмотрит дело о продлении срока содержания под стражей бывшего нардепа Сергея Пашинского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Пашинского Андрей Федур, передает УНН.

“29.11.2019 года в 9 ч 30 мин. в Печерском суде начнется рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей на 60 дней”, — написал адвокат.

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Напомним, Парубий и Турчинов в октябре предложили взять Пашинского на поруки.

Как сообщалось ранее, 7 октября 2019 года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату VIII созыва Сергей Пашинский, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе.

Напомним, по данным следствия, 31 декабря 2016 на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Источник: УНН
Теги: суд, Сергей Пашинский, нардепы, огнестрельное ранение
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