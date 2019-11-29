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Спродюсированный Зеленским фильм стал самым популярным в Украине за пять лет

Спродюсированный Зеленским фильм стал самым популярным в Украине за пять лет

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Фильм, спродюсированный Владимиром Зеленским до избрания его президентом, стал самым популярным украинским фильмом, который посмотрело почти 800 тыс. зрителей. Об этом во время презентации результатов анализа эффективности государственной поддержки кинематографии сказал первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук, передает корреспондент УНН.

"По зрителям в кинотеатре на первом месте фильм "Я, ты, он, она" (Владимира Зеленского). У него была самая большая зрительская аудитория в 798 тысяч зрителей", - сказал Анатолий Максимчук.

Также он добавил, что эта кинолента заняла второе место среди украинских фильмов, которые вернули в бюджет больше капиталовложений. Данные анализировались за пять лет, до 1 октября 2019 года.

"Больше денег вернула, даже больше, чем взяла, "Бешеная свадьба" Юрия Горбунова. На втором месте "Я, ты, он, она" Владимира Зеленского. Здесь финансирование было 17 миллионов, 13 миллионов возвращено", - сказал Анатолий Максимчук.

Напомним, в Минкульте рассказали, сколько за пять лет заработали на украинском кино.

Источник: УНН
Теги: кино, Госкино, Владимир Зеленский
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