Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 29 ноября 2019 14:15
Получить тестовый доступ
Избрание меры пресечения замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому
Эксклюзивные новости УНН
В США определят, попадают ли действия Apple по Крыму под санкции — посольство
В США определят, попадают ли действия Apple по Крыму под санкции — посольство
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3465
Версия для печати

Бородянский объявил о новом конкурсе на должность главы Госкино

Бородянский объявил о новом конкурсе на должность главы Госкино

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Решением Кабинета министров от 27 ноября был объявлен новый конкурс на должность главы Госкино. Об этом во время презентации результатов анализа эффективности государственной поддержки кинематографии сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает корреспондент УНН.

"Позавчера решением Кабинета министров объявлен новый конкурс", - ответил Владимир Бородянский на вопрос о том, что будет с конкурсом на должность главы Госкино.

Напомним, бывшим главой Госкино был Филипп Ильенко, которого уволили 21 августа.

Также напомним, единственная претендентка на должность главы Госкино не прошла по конкурсу.

Источник: УНН
Теги: конкурс, Госкино, Владимир Бородянский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.