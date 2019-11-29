Новости: Политика
Пятница, 29 ноября 2019, 13:19 • Антонина Карташева • 3465
Бородянский объявил о новом конкурсе на должность главы Госкино
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Решением Кабинета министров от 27 ноября был объявлен новый конкурс на должность главы Госкино. Об этом во время презентации результатов анализа эффективности государственной поддержки кинематографии сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает корреспондент УНН.
"Позавчера решением Кабинета министров объявлен новый конкурс", - ответил Владимир Бородянский на вопрос о том, что будет с конкурсом на должность главы Госкино.
Напомним, бывшим главой Госкино был Филипп Ильенко, которого уволили 21 августа.
Также напомним, единственная претендентка на должность главы Госкино не прошла по конкурсу.
Источник: УНН