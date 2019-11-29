В ГПУ рассказали о создании Тренингового центра прокуроров
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Создание Тренингового центра прокуроров Украины обеспечит гибкую систему обучения и повышения квалификации прокуроров. Об этом рассказал заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Необходимо изучить лучшие практики создания и функционирования тренинговых центров в Европе и США и сформировать на основе их тщательного анализа максимально адаптированную модель для Украины. Создание Тренингового центра прокуроров Украины обеспечит гибкую систему обучения и повышения квалификации прокуроров", - отметил Мамедов.
По его словам, реформа прокуратуры сочетает институциональные изменения и развитие кадрового потенциала.
"Тренинговый центр прокуроров начнет работу в новом году", - говорится в сообщении.
Напомним, в рамках реформы прокуратуры Рябошапка создал комиссию, которая будет рассматривать жалобы на прокуроров.