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В ГПУ рассказали о создании Тренингового центра прокуроров

В ГПУ рассказали о создании Тренингового центра прокуроров

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Создание Тренингового центра прокуроров Украины обеспечит гибкую систему обучения и повышения квалификации прокуроров. Об этом рассказал заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Необходимо изучить лучшие практики создания и функционирования тренинговых центров в Европе и США и сформировать на основе их тщательного анализа максимально адаптированную модель для Украины. Создание Тренингового центра прокуроров Украины обеспечит гибкую систему обучения и повышения квалификации прокуроров", - отметил Мамедов.

По его словам, реформа прокуратуры сочетает институциональные изменения и развитие кадрового потенциала.

"Тренинговый центр прокуроров начнет работу в новом году", - говорится в сообщении.

Напомним, в рамках реформы прокуратуры Рябошапка создал комиссию, которая будет рассматривать жалобы на прокуроров.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, прокурор
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