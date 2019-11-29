Никто не позволит "сливать" дела Майдана - Зеленский

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил прокурорам, что они должны продолжить на должном уровне осуществлять процессуальное руководство по уголовным делам других органов, в частности совершенных на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Об этом он сказал во время торжеств ко Дню работников прокуратуры, передает корреспондент УНН.

"Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функции следствия - вы должны продлить на должном уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве других органов. Прежде всего это касается преступлений, совершенных на Майдане Независимости в 2013-14 годах", - сказал Владимир Зеленский.

Он также отметил, что 3 декабря первым вопросом в повестке дня Верховной Рады Украины будут изменения в закон о Государственном бюро расследований.

"Никто не позволит "сливать" дела Майдана", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Рябошапка заявил, что инвентаризация дел Майдана находится на этапе завершения.