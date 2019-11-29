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В Минобороны заявили, что не имеют отношения к задержанной в Севастополе "шпионке"

В Минобороны заявили, что не имеют отношения к задержанной в Севастополе "шпионке"

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины не имеет никакого отношения к россиянке, которую обвиняют в шпионаже в пользу Украины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Военная разведка к этому отношения не имеет. Мы не будем комментировать, потому что нечего комментировать. Нет ни фамилии, ничего, понимаете. Возможно, это какая-то провокация их. Возможно, это какая-то месть их, за то, что наши правоохранительные органы задерживают их шпионов. К нам это не имеет никакого отношения", - сообщили в главном управлении разведки.

Напомним, Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в оккупированном Севастополе россиянку, которую подозревают в шпионаже в пользу Украины.

В российских СМИ сообщали, что россиянка была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, задержание
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