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Президент пожелал прокурорам "появляться в громких новостях"

Президент пожелал прокурорам "появляться в громких новостях"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пожелал работникам прокуратуры появляться в громких новостях рядом с количеством лет, которые получили преступники и коррупционеры благодаря их работе. Об этом он сказал во время торжеств ко Дню работников прокуратуры, передает корреспондент УНН.

"Пусть работники прокуратуры ежедневно появляются в громких новостях, где будут фигурировать цифры 5, 10, 15, 20, 50. Но это будут не суммы каких-то там взяток, а количество лет, благодаря которым именно в вашем профессиональном деле получили преступники и получили коррупционеры", - сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что хотел бы, чтобы в этот день общество приветствовало прокуроров стоя.

Напомним, Зеленский отметил, что никто не позволит "сливать" дела Майдана.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Майдан, дело, Владимир Зеленский
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