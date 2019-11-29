РФ может обойтись без транзита через Украину даже без "Северного потока-2" - Витренко

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Россия, даже при условии задержки "Северного потока-2", может обойтись без транзита через Украину. Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил исполнительный директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает УНН.

"Наши расчеты показывают, что даже при условии задержки "Северного потока-2" они (Россия - ред.) могут обойтись без украинского транзита. Но именно поэтому, учитывая очень высокую вероятность такого сценария, нам, украинской стороне, нужно демонстрировать Европе, даже не России, а в Европе, что мы конструктивны. Мы сделали все возможное, форматы трехсторонние, двусторонние какие угодно, мы соглашаемся на все позиции Шевчовича (вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович - ред.). Он две сделал - мы согласились, сейчас сделает третью - мы согласимся", - сказал Витренко.

По его словам, если будет прерывание транзита, это не Украина ненадежный транзитер, а это сознательное решение России.

Напомним, в Нидерландах 4 декабря состоится ключевое заседание суда по взысканию долга с российского ПАО "Газпром".