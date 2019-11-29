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Рада 3 декабря первым рассмотрит вопрос об изменениях в закон о ГБР - Зеленский

Рада 3 декабря первым рассмотрит вопрос об изменениях в закон о ГБР - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Первым вопросом в повестке дня Верховной Рады Украины 3 декабря будут изменения в закон о Государственном бюро расследований. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств ко Дню работников прокуратуры, передает корреспондент УНН.

"Третьего декабря первым вопросом на повестке дня в Верховной Раде Украины будут очень важные изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит сливать дела Майдана", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функций следствия, вы должны продлить на должном уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве других органов".

"Прежде всего это касается преступлений, совершенных на площади Независимости в 2013-2014 годах", - сказал Президент.

Ранее Рябошапка заявил, что инвентаризация дел Майдана на этапе завершения.

Как ранее сообщал УНН, с 20 ноября прокуратура потеряла полномочия расследовать уголовные производства. Все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в ГБР.

Напомним, 15 ноября Рада начала рассматривать законопроект № 2116 о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все правки. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 3 декабря.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, ГБР, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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