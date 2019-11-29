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В МИД РФ назвали ключевой вопрос нормандского саммита

В МИД РФ назвали ключевой вопрос нормандского саммита

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Юридический статус территорий, оккупированных боевиками является “ключом на политическом треке предстоящего саммита в нормандском формате”. Об этом заявил в пятницу замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем в Белграде, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Что касается нормандского формата, то, насколько я знаю, подготовка идет, наша позиция остается неизменной. На саммите будет зафиксировано движение по тем договоренностям, которые были достигнуты на предыдущих встречах. В сфере безопасности — это развод сил в трех известных точках, потому что без разведения сил нельзя добиваться успеха в прекращении огня. В политической сфере это такой фундаментальный вопрос, как имплементация „формулы Штайнмайера“, которая призвана гарантировать введение в силу на юридической основе вопроса о статусе Донецка и Луганска, что является ключом на политическом треке внутриукраинского конфликта”, — решил заявить дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

Как писал УНН раньше, еще в начале этой недели, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не дал точного ответа на вопрос, пройдет ли отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита в “нормандском формате” в Париже.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, МИД РФ, Украина, Нормандский формат, ОРДЛО
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