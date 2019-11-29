Сколько зарабатывают на потребителях алкогольные гиганты - статистика

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В 2018 году в Украине розничные продажи алкогольных напитков составили 29,8 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

В частности, продажи водки и ликеро-водочных изделий составили 14,6 млрд грн, вин и игристых вин (шампанское, — ред.) было продано на 10,4 млрд грн, коньяка — на 4,6 млрд грн.

При этом, показатели 2017 ниже, составили они — 24,4 млрд. грн.

И это несмотря на тенизацию рынка алкогольной продукции, о которой говорят эксперты и на которую все время жалуются легальные производители.

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Согласно данным СМИ, лидерами отечественного алкогольного рынка являются три компании: “Баядера Групп” с долей 33%, Global Spirits — 26,5% и Nemiroff — 20,5%.

Анализируя данные Госстатистики и доли рынка компаний-гигантов, получается, что в 2018 году “Баядера Групп” продала алкогольных напитков почты на 9,8 млрд грн, Global Spirits — на суму около 8 млрд грн, Nemiroff — около 6 млрд грн, приблизительно посчитал экономист Андрей Новак.

Оставшиеся 6 млрд грн предположительно разделили межу собой средние и мелкие игроки рынка, с долей от 5% до 1%.

По словам Новака, производители алкогольных напитков должны публиковать данные о своих годовых продажах и доходах на официальных источниках.

“Соблюдения данной практики свидетельствует об открытости и честности компаний перед своими потребителями, клиентами”, — сказал экономист.

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Как писал УНН, в Украине грядет масштабная спиртовая реформа, вследствие которой частные компании могут получить право на производство спирта. Сегодня этим занимается исключительно государство в лице ГП “Укрспирт”.

Такую поспешную и непродуманную либерализацию (предусмотрена законопроектом ОП № 2300) уже раскритиковали ряд политиков и экспертов. Некоторые называют алкогольные компании-монополисты конечными бенефициарами задуманной “спиртовой реформы”.

Сами алкогольные производители публично инициативу власти по демонополизации “Укрспирта” пока не комментируют.

Уточним, что “спиртовой” проект ЗУ (№ 2300) предусматривает также приватизацию “Укрспирта”, хотя и не содержит в себе ни единого экономического расчета этого процесса.