Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 29 ноября 2019 20:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В США определят, попадают ли действия Apple по Крыму под санкции — посольство
В США определят, попадают ли действия Apple по Крыму под санкции — посольство
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4635
Версия для печати

Двусторонние российско-украинские переговоры: о чем сегодня говорилось в Вене

Двусторонние российско-украинские переговоры: о чем сегодня говорилось в Вене

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня в Вене продолжились российско-украинские переговоры по газу в соответствии с достигнутыми накануне договоренностями по интенсификации совместной работы в двустороннем формате, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Газпрома".

"Переговоры прошли на экспертном уровне с участием представителей ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Стороны обсудили технические вопросы, связанные с условиями транзита российского газа в Европу с 2020 года", - говорится в сообщении.

Достигнута договоренность продолжить совместную работу на следующей неделе, сообщили в Газпроме.

Напомним, 28 ноября в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Впоследствии, в Нафтогазе прокомментировали встречу между министрами энергетики Украины и России.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, переговоры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.