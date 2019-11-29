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Апелляционный суд снял арест с Кузницы на Рыбацком

Апелляционный суд снял арест с Кузницы на Рыбацком

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд снял арест с завода Кузница на Рыбацком. Об этом говорится в решении суда от 19 ноября, передает УНН.

"Апелляционные жалобы адвокатов ..., которые действуют в интересах Компании "Ewins Limited", которая действует в интересах ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком", удовлетворить", - говорится в постановлении.

Таким образом суд отказал ГБР в аресте и отменил предыдущее решение Печерского суда.

"Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит", - говорится в документе.

Напомним, в сентябре Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбацком", который ранее принадлежал пятому президенту Петру Порошенко в рамках производства по его купли-продажи.

Как сообщал УНН, следователи Государственного бюро расследований начали два уголовных производства по заявлениям экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, по отмыванию средств и неуплате налогов на "Кузницы на Рыбацком".

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, аресты, имущество
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