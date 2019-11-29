Зеленский уволил Кривоноса с двух должностей

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса с должностей председателя межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующий указ №869/2019 обнародован на сайте главы государства, сообщает УНН.

"В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 6 августа 2015 года № 467 "О персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля "(с изменениями, внесенными Указами от 23 ноября 2015 № 655, от 14 декабря 2016 года № 554, от 6 марта 2018 № 56, от 4 февраля 2019 № 28 от 4 марта 2019 № 49 и от 9 апреля 2019 № 114) вывести из персонального состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля С.Кривоноса, освободив его от испол ки обязанностей председателя этой Комиссии.

2. Освободить С.Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

3. Признать утратившими силу:

Указ Президента Украины от 9 апреля 2019 года № 114 "Об изменении в персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля";

статью 2 Указа Президента Украины от 7 мая 2019 года № 201 "О межведомственной рабочей группе по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства", говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования - 29 ноября.

Сергей Кривонос заявил на своей странице в Facebook, что его отставка связана "с нежеланием определенных должностных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины" Пять шагов ", как раз когда мы вышли уже на финиш".

"Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу - таки протолкнул подписания указа", считает Кривонос.

Напомним, бывший Президент Петр Порошенко назначил заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса председателем соответствующей Межведомственной рабочей группы и утвердил Положение о ней.