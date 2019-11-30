КИУ сообщил, какие депутаты пропустили 90% голосований Рады
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За три месяца работы Верховной Рады IX созыва состоялось 1158 голосований. В среднем один народный депутат принял участие в 69% из них. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КИУ.
Однако, несмотря на то, что общие показатели участия в голосованиях достаточно высоки, в Верховной Раде остается проблемой неучастие в голосованиях значительного количества депутатов.
Так, за три месяца работы 96 народных депутатов приняли участие в менее 50% голосований парламента.
Из них девять народных депутатов пропустили 90% голосований. это:
1. Вадим Рабинович, ОПЗЖ, самый низкий показатель среди 423 депутатов, принял участие в 6% голосований;
2. Юлия Левочкина, ОПЗЖ, 6%;
3. Игорь Абрамович, ОПЗЖ, 7%;
4. Юрий Солод, ОПЗЖ, 7%;
5. Андрей Деркач, внефракционный, 7%;
6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;
7. Александр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;
8. Антон Яценко, «За будущее», 9%;
9. Юрий Бойко, ОПЗЖ, 10%.
При этом Рабинович был зарегистрирован на 23 из 39 заседаниях Совета, Левочкина - на 31, Абрамович - 27 Солод - 26 Деркач - 26 Столар - 22 Фельдман - 36, Яценко - 30, Бойко - 37. Однако участия в голосованиях депутаты почти не брали.
С другой стороны, есть ряд народных депутатов, принявших участие почти в 100% голосований. Так, 18 народных депутатов приняли участие в 98-99% голосований парламента. Рекордсменом является Владимир Ватрас, который голосовал в 99,6% случаев.
Напомним, в ноябре все заседания парламента посетили лишь 299 депутатов.