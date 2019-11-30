НАБУ начало расследование в отношении "слуги народа" Тищенко - Гончаренко

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро расследует ситуацию с зарплатами в конвертах для "слуг народа". Об этом говорится в ответе НАБУ на заявление народного депутата Украины Алексея Гончаренко, которое он опубликовал у себя в Facebook, передает УНН.

“Национальное антикоррупционное бюро расследует ситуацию с зарплатами в конвертах для ”слуг народа“, которые раздавал Николай Тищенко. В ответе на мое заявление указано, что открыто уголовное производство по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины по факту возможного незаконного получения членами фракции „Слуга народа“ неправомерной выгоды, то есть — взятки”, - написал Гончаренко.

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Отметим, что в документе указано, что досудебное расследование начато по факту “возможного получения народными депутатами Украины — членами депутатской фракции ”Слуга народа“, неправомерной выгоды для себя для совершения или несовершения такими должностными лицами в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет неправомерное выгоду или в интересах третьих лиц действий с использованием предоставленной им власти или служебного положения", но имен нардепов не указано.

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Напомним, ранее в распоряжении СМИ оказалась переписка пранкера Джокера от имени Генпрокурора Руслана Рябошапки с нардепом Николаем Тищенко о ситуации внутри фракции и о деньгах в конвертах для депутатов президентской фракции. Тищенко откровенно переписывался с пранкером о том, как он раздавал зарплату в украинском парламенте. В связи с этим Алексей Гончаренко написал заявление на Тищенко в Генпрокуратуру и НАБУ.