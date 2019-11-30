Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 30 ноября 2019 13:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В США определят, попадают ли действия Apple по Крыму под санкции — посольство
В США определят, попадают ли действия Apple по Крыму под санкции — посольство
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7395
Версия для печати

Украинцы призвали Зеленского приравнять iРhone к "колорадской ленте"

Украинцы призвали Зеленского приравнять iРhone к "колорадской ленте"

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом запретить деятельность компании Аpplе в Украине, вывезти имеющуюся продукцию из страны и приравнять іРhone к "колорадской ленте". Соответствующая петиция №22/079808-эп размещена на сайте главы государства, передает УНН.

“Компания Аpple поддержала оккупацию Крыма, определив его территорией России в своих приложениях. Требую немедленно запретить их деятельность в Украине, запретить их продукцию, ее ввоз и имеющуюся. Приравнять iРhone к колорадским лентам! Создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств. Прошу поддержки и максимального распространения! Вместе к победе! Слава Нации!” — говорится в тексте петиции.

Сейчас петиция набрала 45 голосов из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще в течение 92 дней.

Напомним, посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании. Так, министерство финансов США, информированное украинской стороной относительно некорректного обозначения Крыма как части России в приложениях компании Apple, будет осуществлять оценку, попадают ли действия компании под действующий санкционный режим США.

В свою очередь, американская корпорация Apple начала проводить анализ определения спорных территорий на фоне ситуации с обозначением оккупированного Крыма в приложении “Погода” на территории России.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, петиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.