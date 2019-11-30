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Стало известно, где будет отбывать наказание российский активист Котов

Стало известно, где будет отбывать наказание российский активист Котов

Константин Котов

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российского активиста Константина Котова перевели из Москвы в лагерь в Володирський области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение адвоката Николая Полозова в Facebook.

"Как сообщает адвокат Мария Эйсмонт (адвокат Котова - ред.) Константина Котова поместили в лагерь во Владимирской области", - пишет он.

Полозов также призывает присылать незаконно заключенному активисту письма для поддержки.

"Для любого заключенного письма с воли очень важны. Они дают надежду, позволяют найти силы и выдержать лишения и трудности, которых по ту сторону решетки предостаточно. Но для несправедливо обвиненного и осужденного человека - политического заключенного, который в нормальных обстоятельствах там просто никак не мог оказаться, значимость писем и поддержки многократно возрастает. Константин много раз выходил на мирный протест, в поддержку преследуемых и угнетенных, теперь и ему самому эта поддержка крайне важна", - добавляет он.

Написать Константину Котову можно по следующему адресу: ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. 601120 Владимирская обл., Петушинский район, г.Покров, ул. Франца Штольверка, д.6 Котову Константину Александровичу. 1985 г.р.

Константин Котов - 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с единичными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал захваченным российскими силовиками украинским морякам и требовал обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

С марта по август активиста неоднократно задерживала российская полиция. Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. По версии обвинения, подсудимый участвовал в ней, держа в руках плакат, скандируя лозунги и раздавая интервью.

5 сентября Константин Котов был осужден на четыре года лишения свободы.

Напомним, общественного активиста из России Константина Котова, осужденного на четыре года колонии общего режима по статье о неоднократном нарушении правил участия в митингах, этапировали из Москвы во Владимирскую область России, где он будет отбывать срок.

Источник: УНН
Теги: Россия, активисты, лагерь
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