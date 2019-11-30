Стало известно, где будет отбывать наказание российский активист Котов

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российского активиста Константина Котова перевели из Москвы в лагерь в Володирський области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение адвоката Николая Полозова в Facebook.

"Как сообщает адвокат Мария Эйсмонт (адвокат Котова - ред.) Константина Котова поместили в лагерь во Владимирской области", - пишет он.

Полозов также призывает присылать незаконно заключенному активисту письма для поддержки.

"Для любого заключенного письма с воли очень важны. Они дают надежду, позволяют найти силы и выдержать лишения и трудности, которых по ту сторону решетки предостаточно. Но для несправедливо обвиненного и осужденного человека - политического заключенного, который в нормальных обстоятельствах там просто никак не мог оказаться, значимость писем и поддержки многократно возрастает. Константин много раз выходил на мирный протест, в поддержку преследуемых и угнетенных, теперь и ему самому эта поддержка крайне важна", - добавляет он.

Написать Константину Котову можно по следующему адресу: ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. 601120 Владимирская обл., Петушинский район, г.Покров, ул. Франца Штольверка, д.6 Котову Константину Александровичу. 1985 г.р.

Константин Котов - 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с единичными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал захваченным российскими силовиками украинским морякам и требовал обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

С марта по август активиста неоднократно задерживала российская полиция. Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. По версии обвинения, подсудимый участвовал в ней, держа в руках плакат, скандируя лозунги и раздавая интервью.

5 сентября Константин Котов был осужден на четыре года лишения свободы.

Напомним, общественного активиста из России Константина Котова, осужденного на четыре года колонии общего режима по статье о неоднократном нарушении правил участия в митингах, этапировали из Москвы во Владимирскую область России, где он будет отбывать срок.