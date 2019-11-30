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Пристайко посетит встречу НАТО в Лондоне

Пристайко посетит встречу НАТО в Лондоне

Вадим Пристайко

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетит саммит НАТО в Лондоне 3-4 декабря. Это указано в расписании, опубликованном на официальном сайте саммита, передает УНН.

В расписании указано, что глава МИД Украины будет присутствовать на панели "От Балтийского до Черного моря: безопасность на границах НАТО".

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече в Лондоне, которая состоится на следующей неделе, лидеры стран НАТО будут обсуждать, в частности, ситуацию в Украине, российскую агрессию и милитаризацию Китая.

Источник: УНН
Теги: МИД, НАТО, Украина, Вадим Пристайко
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