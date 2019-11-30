Командующего ВМС Воронченко наградили национальным орденом Франции

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня, 30 ноября в городе Одесса Командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко награждено национальным орденом Французской Республики "За заслуги". Награждение состоялось на борту корабля ВМС Франции "Commandant Birot", передает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Орден в торжественной обстановке командующему национального флота вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

“Национальный орден „За заслуги“, который я имел честь только вручить лично господину адмиралу Игорю Воронченко является вторым по значимости во Франции. Президент Франции Эмманюэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС. Наше сотрудничество продолжается довольно давно и в частности о качественном уровне нашего сотрудничества свидетельствует стажировка украинских кадетов на борту французских кораблей, остановки французских кораблей в Одессе. В будущем мы будем развивать наши отношения между Военно-Морскими Силами Франции и Украины”, — подчеркнул посол Франции.

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Воронченко отметил, что “это награда не мне, как личности, это оценка деятельности всех Военно-Морских Сил ВС Украины. Между нашими флотам поддерживается плодотворное сотрудничество”.

“Каждый заход корабля, это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе. Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, для того чтобы Военно-морские Силы как можно быстрее получали совместимости со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач”, - отметил адмирал Воронченко.