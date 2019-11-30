КИЕВ. 30 ноября. УНН. В понедельник, 2 декабря, Премьер-министр Алексей Гончарук анонсирует программу финансирования украинских стартапов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

Как сообщили в КМУ, 2 декабря 2019 года состоится брифинг по случаю старта приема заявок на финансирование Украинским фондом стартапов.

В мероприятии примут участие: Премьер-министр Алексей Гончарук, вицепремьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, министр финансов Оксана Маркарова, председатель наблюдательного совета Украинского фонда стартапов Леся Севрук.

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"В конце 2019 года может состояться первый Pitch-event (короткая презентация бизнес-концепций перед конкурсной комиссией). По его итогам будут определены стартапы, которые получают безвозвратную финансовую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, решение о начале грантовой программы фонда принято на заседании Наблюдательного совета Украинского фонда стартапов 27 ноября 2019 года. Датой старта приема заявок объявлено 2 декабря 2019 года.

Фонд начал свою работу в июле 2019 года. В течение этого времени были разработаны процедуры грантовой программы и создан портал для приема заявок.

Благодаря автоматизации операционных процессов процедура отбора заявок будет происходить в максимально сжатые сроки и будет минимизировано административное вмешательство на всех этапах рассмотрения.