Зеленский хочет встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Шесть лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество. На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, передает УНН.

“6 лет назад жестокое избиение студентов „Беркутом“ всколыхнуло все общество.

Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного — счастливого будущего для своей страны”, - написал Зеленский.

По его словам, “они и были теми же романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи”.

“Сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения?

На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года”, - резюмировал он.

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом в повестке дня Верховной Рады Украины 3 декабрю будут изменения в закон о Государственном бюро расследований. Он также заверил, что “никто не позволит сливать дела Майдана”.

Как ранее сообщал УНН, с 20 ноября прокуратура потеряла полномочия расследовать уголовные производства. Все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в ГБР.

Напомним, 15 ноября Рада начала рассматривать законопроект № 2116 о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюро расследований” по совершенствованию деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все правки. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 3 декабря.