В Одессе поезд насмерть сбил велосипедиста

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Одессе поезд насмерть сбил 48-летнего мужчину, который ехал на велосипеде в наушниках и не слышал сигнала поезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"Предварительно установлено, что 48-летний одессит на велосипеде пересекал железнодорожные пути и не заметил пассажирский поезд, который приближался. Машинист подавал предупредительные сигналы, однако велосипедист был в наушниках и не услышал их. Когда он почти переехал дорогу, поезд зацепил колесо велосипеда, мужчина упал и получил травмы, от которых скончался", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину, который пытался проехать через пути на велосипеде.