В штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На Донбассе на участке разведения №2 обстановка стабильная, а на участке №3 - разобрано 1 вспомогательное сооружение, 1 блиндаж и изъят 31 взрывоопасный предмет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

"На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима "тишина". Обстановка стабильная", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, на участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины разобрано 1 вспомогательное сооружение, 1 блиндаж и изъят 31 взрывоопасный предмет.

"Украинская сторона полностью выполнила свои обязательства по восстановлению дорожного покрытия на пути от Богдановки до Петровского. Российская оккупационная власть никаких работ в этом направлении не проводит", - отметили в пресс-центре.

Напомним, 30 ноября, в течение суток, боевики раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел позиций Объединенных сил совершили из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки.