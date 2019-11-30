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Запуск "Турецкого потока" запланирован на 8 января - Эрдоган

Запуск "Турецкого потока" запланирован на 8 января - Эрдоган

Реджеп Эрдоган

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" запланирован на 8 января. Об этом он заявил во время церемонии запуска газопровода Tanap передает УНН со ссылкой на телеканал NTV.

"Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием "Турецкий поток", - сказал Эрдоган.

Как ранее сообщал УНН, действующий десятилетний контракт на транзит газа по территории Украины заканчивается в конце 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Новых мощностей не хватит, чтобы полностью заместить трубопроводы, проходящие через территорию Украины.

Напомним, в РФ ожидают, что "Турецкий поток" заработает в конце 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Турция, Турецкий поток
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