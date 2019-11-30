Евро-2020: стали известны соперники сборной Украины

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сборная Украины попала в группу С, а кроме того уже известны ее соперники, передает УНН.

В группу С попали такие сборные: Нидерланды и Австрия. Четвертая сборная определится в плей-офф между командами Пути D - Грузия - Беларусь, Северная Македония - Косово.

Отметим, что перед жеребьевкой президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что, скорее всего, сборная Украины будет базироватся в Бухаресте.

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"Уже выбран отель, мы провели переговоры с нашим посольством в Румынии. Уверен, что наши болельщики приедут поддержать нашу команду на двух матчах групповых", - отметил Павелко.