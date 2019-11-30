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В пожаре в Донецкой области погибла 95-летняя женщина

В пожаре в Донецкой области погибла 95-летняя женщина

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня в Донецкой области около 8.00 в Дружковское отделение полиции поступило сообщение о пожаре по ул. Чкалова, в котором погиб человек. Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что погибшей является 95-летняя хозяйка дома, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

"Возгорание могло произойти из-за неисправности электроприбора, который находился у постели потерпевшей. Окончательная причина пожара будет установлена после проведения соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

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По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, пожары с начала года унесли жизни более 1,4 тыс. украинцев.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, пожары
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