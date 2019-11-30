ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт, осуществленный в пятницу днем в центре британской столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Британская полиция назвала имя человека, который напал на людей с ножом на Лондонском мосту, в результате чего два человека погибли.

Это 28-летний Усман Хан, который был осужден за преступления терроризма и освобожден из тюрьмы в прошлом году.

"Он был известен властям, поскольку в 2012 году был осужден за преступления, связанные с терроризмом", - заявил главный сотрудник британской контртеррористической полиции Нил Басу.

Усман Хан был освобожден из тюрьмы в декабре 2018 года по лицензии. В Британии на человека, освобожденную по лицензии, распространяются условия на срок его заключения после выхода из тюрьмы. По информации The Times, Хан согласился носить электронный браслет.

По словам Басу, кроме убитого мужчины и женщины, еще три человека, человек и две женщины, получили ранения и остаются в больнице.

Напомним, два человека погибли, еще три ранены во время резни на Лондонском мосту. Комиссар Крессида Дик рассказала, что все пострадавшие находятся в больнице.

Днем 29 ноября полицейские прибыли на Лондонский мост через информацию о резне. Правоохранители застрелили нападавшего. На нем обнаружили поддельный взрывное устройство. Глава антитеррористического управления полиции Великобритании Нил Басу назвал нападение терактом.