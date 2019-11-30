Путин и Лукашенко договорились о едином правительстве, парламенте и рынке - посол Беларуси

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились про "грандиозные планы" по реализации соглашения о союзном государстве, которые в частности предусматривают создание единого правительства и парламента России и Беларуси. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, сообщает УНН со ссылкой на Tut.by.

"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные (договором 1999 года о союзном государстве - ред.) И они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управленческие функции с обязательным выполнением. Такая задача сейчас решается", - сказал он.

По информации посла, есть 31 дорожная карта по интеграции России и Беларуси, 20 из них "абсолютно согласованы" после встречи премьеров двух стран.

До 7 декабря, когда состоится встреча Путина и Лукашенко в Москве, надо "найти компромисс и минимизировать разногласия", сообщил Семашко. "Над этим и работаем, а дальше последнее слово будет за президентами стран", - сказал посол.

Создать единый рынок России и Беларуси в дорожных картах предусмотрено до 2021 года, добавил Семашко.

Напомним, Беларусь не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить ее конституции и грозить ее суверенитету. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко,