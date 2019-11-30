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В Киеве начали монтаж главной новогодней елки на Софийской площади

В Киеве начали монтаж главной новогодней елки на Софийской площади

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На Софийской площади в Киеве в субботу начался монтаж главной новогодней елки. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Для монтажа елки привезут 400 сосен, ранее сообщили в ГП "Радомышльское лесоохотничье хозяйство".

"Был заказ на 400 сосен разных размеров: от 1 до 4 м. В четверг-пятницу сосны планируется отправить в Киев", - рассказали на предприятии.

Напомним, большинство киевлян выступают против цельной новогодней елки из-за нежелания спиливать дерево.

Как сообщал УНН, в этом году тематика праздничного оформления Софийской площади, где установят новогоднюю елку, будет посвящена сказке "Щелкунчик".

Ранее сообщалось, что монтаж главной новогодней елки в Киеве начнется 5 декабря.

На День Святого Николая в Киеве засветятся все новогодние елки.

Источник: УНН
Теги: Киев, Новый год, елка
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