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Главнокомандующий ВСУ Хомчак совершил свой первый зарубежный визит в Румынию

Главнокомандующий ВСУ Хомчак совершил свой первый зарубежный визит в Румынию

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Бухаресте встретился с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке и с начальником Штаба обороны Вооруженных сил страны Даниэлем Петреску. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

Украинская делегация во главе с Хомчаком 30 ноября осуществила официальный визит в Румынию.

"В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы продолжения политического диалога по ситуации безопасности в Черноморском регионе, обмена опытом реформирования и развития вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Стороны определили приоритетные направления военного сотрудничества двух стран.

Это первый визит генерал-лейтенанта Руслана Хомчака за границу на двустороннем уровне в должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в ВСУ планируют возобновить участие в миссиях и операциях Евросоюза.

Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния, ВСУ
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