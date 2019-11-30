Главнокомандующий ВСУ Хомчак совершил свой первый зарубежный визит в Румынию

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Бухаресте встретился с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке и с начальником Штаба обороны Вооруженных сил страны Даниэлем Петреску. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

Украинская делегация во главе с Хомчаком 30 ноября осуществила официальный визит в Румынию.

"В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы продолжения политического диалога по ситуации безопасности в Черноморском регионе, обмена опытом реформирования и развития вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Стороны определили приоритетные направления военного сотрудничества двух стран.

Это первый визит генерал-лейтенанта Руслана Хомчака за границу на двустороннем уровне в должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в ВСУ планируют возобновить участие в миссиях и операциях Евросоюза.