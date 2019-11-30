Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Гааге

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на людей с ножом в одном из торговых рядов в Гааге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аккаунт правоохранителей Гааги в Twitter.

Полицейские задержали в центре города 35-летнего бездомного, именно его подозревают в нападении. Его доставили в полицейский участок для допроса. Мотивы человека неизвестны.

Напомним, в одном из торговых рядов в центре Гааги (Нидерланды) в пятницу неизвестный совершил нападение с ножом, в результате чего были ранены несколько человек. По данным местных СМИ, пострадали три человека.