В Праге зажглась рождественская елка

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На Староместской площади в Праге зажглись огни на главной рождественской елке страны. За торжественным моментом наблюдало несколько тысяч горожан и туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Международное радио Праги.

Световое шоу – игра световых гирлянд, сопровождающееся музыкой, повторяется каждый час.

На исторической Староместской площади в Праге установлена 22-метровая рождественская елка, привезенная из города Семелы в Либерецком крае.

Одновременно с зажжением огней на елке на Староместской площади официально открылся рождественский базар.

Напомним, в Киеве начали монтаж главной новогодней елки на Софийской площади.