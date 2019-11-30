В Киевской области горел жилой дом, погибли хозяева

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В пятницу в 20:00 в оперативно - диспетчерскую службу Яготинского района поступило сообщение о возгорании жилого дома в Яготине по ул. Сикорского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

На место вызова было направлено 2 отделения 28 - й Государственной пожарно-спасательной части г.. Яготин.

По прибытию установлено, что горит внутренняя отделка жилого дома. Во время разведки спасателями было обнаружено два тела хозяев без признаков жизни, мужчины 1941 года и женщину 1945 г.р.

Пожар был локализован в 20:32 и полностью ликвидирован в 22:32. К тушению пожара были привлечены 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в пожаре в Донецкой области погибла 95-летняя женщина.