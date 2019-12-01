В Киеве ликвидировали пожар на СТО

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В субботу в 07:31 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Деревообрабатывающей, 5, что в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

К месту вызова были направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, пожарные установили, что пожар возник на территории станции технического обслуживания в одноэтажном боксе размером 6 х6 м и сразу же приступили к его тушению.

Бойцы локализовали пожар на площади 15 кв. м в 07:45 и ликвидировали ее в 08:04.

На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Киевской области горел жилой дом, погибли хозяева.