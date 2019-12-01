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Между Францией и Швейцарией пустят метро

Между Францией и Швейцарией пустят метро

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Женеве 15 декабря введут в эксплуатацию легкое метро Lemans Express, которое должно связать город с населенными пунктами Швейцарии и Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.

Система Lemans Express задействует 45 станций в двух странах, общая протяженность линий составит около 230 километров. На маршруте задействованы 45 поездов, которые будут отправляться из Женевы каждые десять минут. Стоимость проекта составила 1,5 миллиарда евро.

Отмечается, что значительная часть метро расположена пиз землей под Женевой.

Как сообщает Euronews, пассажиропоток на Lemans Express достигнет 50 000 человек.

Обслуживать магистраль будут железнодорожники обеих стран. При проектировании и строительстве учитывалось сочетание французских и швейцарских норм безопасности, а также доступность этого вида транспорта для инвалидов и других уязвимых категорий пассажиров.

Планируется, что новая транспортная система позволит снизить количество автомобилей на дорогах на 12%. Также должны уменьшиться пробки на франко-швейцарской границе, ежедневно пересекают около 650 000 автомобилей.

Напомним, в метро на Виноградарь построили первый тоннель.

Источник: УНН
Теги: Франция, метрополитен, Швейцария, Женева
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