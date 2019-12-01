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На Монблане в результате схода лавины погибли двое лыжников

На Монблане в результате схода лавины погибли двое лыжников

КИЕВ. 1 декабря. УНН. На самой высокой вершине Альп - Монблане - сошла лавина, накрыв снегом нескольких лыжников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и dpa.

Сотрудник итальянской горной спасательной службы в субботу, 30 ноября, сообщил, что в результате схода лавины погибли двое лыжников. Они находились за пределами подготовленных трасс.

Представители итальянской пограничной полиции в расположенном близ горы муниципалитете Курмайор впоследствии отметили, что погибшие были гражданами Италии.

По сообщениям СМИ, снежная лавина сошла на высоте 3000 метров недалеко от станции канатной дороги, расположенной с итальянской стороны. Этот район между Италией и Францией считается популярным среди фрирайдеров.

Напомним, восхождение на Монблан ограничили из-за наплыва туристов.

Источник: УНН
Теги: Франция, альпинисты
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